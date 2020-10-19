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الإثنين، 19-10-2020 09:15 ص

بسبب كورونا

تدهور حالة صائب عريقات وحالته حرجة

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صائب عريقات - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر إعلامية فلسطينية ، الإثنين ، أن حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أصبحت حرجة.

وتابعت المصادر "بعد استقرار حالته خلال الليل، تدهور طرأ على صحة السيد صائب عريقات هذا الصباح وتعرف حالته الآن بأنها حرجة".

وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أمس الأحد، أن عريقات، المصاب بفيروس (كورونا)، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى أحد المستشفيات، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

المصدر : دنيا الوطن

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