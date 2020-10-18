الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

مدير الطب الشرعي للوكيل : تغلبت على كورونا وباشرت العمل

تعليق الدوام في مدرسة جديدة بسبب كورونا

توضيح حكومي حول الحملة الأمنية على البلطجية

ايعاز من رئيس الوزراء لجميع الوزارات والدوائر الحكومية

ألمانيا تسجل 10 وفيات و5587 إصابة جديدة بكورونا

ضبط (4) اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

قرار صارم من وزير الداخلية بشأن التعامل مع البلطجية

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول برامج الدعم




الأحد، 18-10-2020 03:20 م

وفق وسائل إعلام فلسطينية

تدهور حالة صائب عريقات ونقله إلى المستشفى

ص
صائب عريقات - من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام فلسطينية،  أنه جرى نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).

وجاء من خلالها أنه "تم نقل صائب عريقات إلى مستشفى بالقدس، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا".

وكان الخميس الماضي، قد أعلن عن إصابة عريقات بفيروس (كورونا)، حيث قالت منظمة التحرير، عبر حساب عريقات على موقع (تويتر): "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا".

المصدر : دنيا الوطن 

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية

4b8cfacc7e10defb4ca6427911902070

الاحتلال يهدم منزلا بالخليل

ماه

فلسطين .. زوجة الأسير الأخرس تكشف تطورات حالته الصحيـة

unnamed

الجامعة العربية تدين إعلان الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة

6202010105936265125730

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة والقدس

93b8d1ba4971c0ecc1f543dd6c215292

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويمنع مزارعين من قطف الزيتون

أخبار متعلقة
unnamed

الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية

4b8cfacc7e10defb4ca6427911902070

الاحتلال يهدم منزلا بالخليل

6202010105936265125730

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة والقدس

860x484

مستوطنون يهود يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب رام الله

Drcud

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

OzAVz2e0Uu4ZyC3YCgwjFnGD8VKFsTOhkLEnLmxr

إصابات خلال اقتحام بلدة سبسطية والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة