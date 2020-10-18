تدهور حالة صائب عريقات ونقله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أنه جرى نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وجاء من خلالها أنه "تم نقل صائب عريقات إلى مستشفى بالقدس، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا".



وكان الخميس الماضي، قد أعلن عن إصابة عريقات بفيروس (كورونا)، حيث قالت منظمة التحرير، عبر حساب عريقات على موقع (تويتر): "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا".



المصدر : دنيا الوطن

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