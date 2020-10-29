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الخميس، 29-10-2020 03:50 م

95 يومًا على إضرابه

تدهور مستمر في حالة الأسير الأخرس

الاخرس
ماهر الأخرس خلال تواجده في المستشفى


الوكيل الإخباري - يواصل الأسير الفلسطيني ، ماهر الأخرس (49 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ95 على التوالي.

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ويأتي ذلك ، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية، واستمرار الحراك الشعبي المساند له.

ويُعاني الأسير الأخرس من إعياء وإجهاد شديدين، وألم في جسده قلبه، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أعضائه بسبب نقص الأملاح والسوائل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين.

ولفت عبد ربه الى أن الأخرس تعرض الجمعة الماضي لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانون غرفته في مستشفى للاحتلال، ونقلوه لغرفة أخرى.

وألغت سلطات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري الذي أصدرته في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي بحق الأسير الأخرس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأخرس أواخر يوليو/ تموز الماضي، في منزله في قضاء سيلة الظهر بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وأطلق نشطاء أمس عريضة إلكترونية دعوا فيها إلى جمع التواقيع لمطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسير الأخرس.

المصدر: دنيا الوطن

 

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