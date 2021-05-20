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الخميس، 20-05-2021 08:16 ص

رغم عدوان الاحتلال

ترجيح التوصّل إلى تهدئة قريبا في غزة

كم
غارة إسرائيلية على قطاع غزة


الوكيل الإخباري - رجّح مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لتهدئة في غضون أيام، رغم عدوان الاحتلال على قطاع غزة ورد الفصائل الفلسطينية ودخولها، الخميس، يومها الحادي عشر مع توجيه طيران الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية جديدة.

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وحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على السعي إلى "تهدئة" تمهيدا للتوصل لوقف لإطلاق النار.


وقال مصدر أمني مصري إن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بعد تدخل وسطاء، وإن كان التفاوض على التفاصيل ما زال يجري سرا.


وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع قناة لبنانية "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح... أتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة التزامن".


ونفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل منها ضربتان دمرتا منزلين جنوبي القطاع.

 

وكالات 


 




 

 


 

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