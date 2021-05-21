ترحيب أممي بوقف إطلاق النار بين غزة والاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار بين غزة والإحتلال الاسرائيلي، بعد أكثر من عشرة أيام على اندلاع القتال بين الطرفين.

اضافة اعلان



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة الليلة الماضية، بعد انتهاء جلسة الجمعية العامة الرسمية التي عُقدت مساء الخميس لبحث التطورات في الأرض الفلسطينية.



وتوجه غوتيريش بالشكر الجزيل إلى الدول التي لعبت دوراً كبيراً في التوصل إلى هذه الهدنة، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام وقف إطلاق النار".



كما ناشد المجتمع الدولي بالعمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم من أجل إعادة إعمار وتعافٍ سريع ومستدام يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز مؤسساته.

وعلى صعيد متصل، رحبت بريطانيا بوقف إطلاق النار، ودعت الجميع للعمل على استدامته.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على حسابه على "تويتر" في وقت متأخر من ليلة الخميس، أنه يجب على جميع الأطراف العمل لجعل وقف إطلاق النار دائماً وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وفقدان أرواح المدنيين.

وأكد بأن المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود لإحلال السلام.



--(بترا)