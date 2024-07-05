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الجمعة، 05-07-2024 07:25 م

تركيا: شرعنة مستوطنات بالضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية التركية، إن القرارات التي اتخذتها إسرائيل تحت مسمى "إضفاء الشرعية" على مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والسماح ببناء أخرى جديدة، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الجمعة، بشأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية.


ورفضت الوزارة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.


وشددت على أن هذه الخطوات دليل على أن إسرائيل "تحاول جعل احتلالها دائما" و"لا تنوي إحلال السلام".


ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم ومبدئي" ضد محاولات إسرائيل جعل الاحتلال أمرا طبيعيا.

 




 

 


 

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