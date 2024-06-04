تزامناً مع مسيرة الأعلام اليهودية.. الاحتلال ينشر 3 آلاف عنصر أمني في القدس غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة الاحتلال، مساء الاثنين ، عن مسار مسيرة الأعلام اليهودية السنوية في مدينة القدس، والتي تنظم في ذكرى احتلال الشق الشرقي للمدينة.

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وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أن 3 آلاف شرطي من الفرق المختلفة، سيقومون بالانتشار في المدينة، خلال الاحتفالات "بيوم القدس"، ومنها مسيرة العلم والجولات المختلفة.



وأضافت أن مسيرة الأعلام اليهودية"، ستمر المسيرة في أزقة البلدة القديمة عبر باب العامود، وصولا إلى حائط البراق.



وتنطلق مسيرة "الأعلام اليهودية سنويا" من القدس الغربية وصولا إلى الشرقية، وصولا إلى حائط البراق، وتقام خلالها الرقصات والصلوات في شوارع المدينة، وترفع الأعلام الإسرائيلية، كما تغلق الشوارع والطرقات أمام المقدسيين على مدار ساعات المسيرة.

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