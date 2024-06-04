الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

حصيلة جديدة لجرحى الجيش الإسرائيلي في معارك غزة

الدفاع المدني: التعامل مع 1383 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عائلتان أردنيتان تفجعان بوفاة نجليهما

تحديد سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم اعتبارا من الأربعاء

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لمناقشة التصعيد بجبهة لبنان

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي غدا

تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية حول التطورات بغزة

تركيا : مقتل طيارين بحادث تحطم طائرة عسكرية

وزير الخارجية الإيراني يؤكد من دمشق دعم المقاومة الفلسطينية

بن غفير من كريات شمونة: يجب حرق معاقل حزب الله وإبادتها

الثلاثاء، 04-06-2024 11:59 ص

تزامناً مع مسيرة الأعلام اليهودية.. الاحتلال ينشر 3 آلاف عنصر أمني في القدس غداً

1663406922-6441-41-1664085886


الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة الاحتلال، مساء الاثنين ، عن مسار مسيرة الأعلام اليهودية السنوية في مدينة القدس، والتي تنظم في ذكرى احتلال الشق الشرقي للمدينة.

اضافة اعلان


وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أن 3 آلاف شرطي من الفرق المختلفة، سيقومون بالانتشار في المدينة، خلال الاحتفالات "بيوم القدس"، ومنها مسيرة العلم والجولات المختلفة.


وأضافت أن مسيرة الأعلام اليهودية"، ستمر المسيرة في أزقة البلدة القديمة عبر باب العامود، وصولا إلى حائط البراق.


وتنطلق مسيرة "الأعلام اليهودية سنويا" من القدس الغربية وصولا إلى الشرقية، وصولا إلى حائط البراق، وتقام خلالها الرقصات والصلوات في شوارع المدينة، وترفع الأعلام الإسرائيلية، كما تغلق الشوارع والطرقات أمام المقدسيين على مدار ساعات المسيرة.

 

معا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
108a19ed-4y4b1wx0n5gdyisqa7nzh

حصيلة جديدة لجرحى الجيش الإسرائيلي في معارك غزة

1_20

تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية حول التطورات بغزة

665ed9754c59b719f7048d27

تشييع جثمان الشهيد أحمد الخضري إلى مثواه الأخير في نابلس

665ed9754c59b719f7048d27

وزير الخارجية الإيراني يؤكد من دمشق دعم المقاومة الفلسطينية

665ed7944c59b723f642afd1

الهلال الأحمر العراقي يرسل قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

6WAl87ZF8Gb751M7YgIA1pACHqqVu4ItampOUY76

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 36550 منذ 7 اكتوبر

أخبار متعلقة
هيئة الجدار.jfif-2c7c9e8e-6fea-4a5c-9127-7197717ab440

1127 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس خلال أيار الماضي

اعتقالات-تعبيرية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

الاقصى3

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

09140288460831926255830170814534

الاحتلال يعتقل فتى من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

اسعاف ففف

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في نابلس

مستعمرون يقتحمون الأقصى.jpg-26af5fbb-26db-4755-8c70-9436630882f6

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى