تشديد الإغلاق على محافظة بيت لحم

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم السبت، تشديد الاغلاق على محافظة بيت لحم بعد ظهور إصابتين جديدتين بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

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وقال حميد، في بيان صحفي، إن تشديد الإغلاق يأتي في سياق الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشاره.



وناشد المواطنين بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والصحية لمحاصرة انتشار الفيروس، والسماح لجهات الاختصاص بمتابعة عملها، وفق البروتوكولات الصحية.

المصدر : وفا

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