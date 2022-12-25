تشييع الشهيد الفلسطيني نعيم بدير في كفر قاسم

الوكيل الاخباري - شيّع العشرات من أهالي كفر قاسم، بالداخل الفلسطيني المحتل، الليلة، جثمان الشهيد نعيم بدير (23 عاماً) الذي ارتقى برصاص الشرطة الإسرائيلي، فجر الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال.

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وكانت الشرطة الإسرائيلية سلمت جثمان الشهيد بدير لعائلته مقابل اشتراطها على أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا.



وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل في حال لم تلتزم بشرطها.



وأكدت عائلة الشهيد أن الشرطة وصلت إلى خيمة العزاء وأبلغتها بأنه سيتم تشريح جثمان ابنها في حوالي الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق شرط ألا يكون عدد المشيعين أكثر من 50 شخص.

صفا