تشييع جثمان الشهيد أحمد الخضري إلى مثواه الأخير في نابلس

الوكيل الإخباري- شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد عمر الخضري (30 عاماً) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح الوطني الجامعي، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، إلى مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الليلة الماضية عن استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

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