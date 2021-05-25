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الثلاثاء، 25-05-2021 01:35 م

تشييع جثمان الشهيد أحمد عبدو من مخيم الأمعري

احمد
تشييع الشهيد أحمد جميل عبدو


الوكيل الإخباري - شيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد جميل عبدو (الفهد) في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، الذي ارتقى برصاص وحدات خاصة تتبع لجيش الاحتلال "مستعربون" فجر اليوم.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عمر بن الخطاب، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، إلى ان ووري الثرى في مقبرة البيرة، وسط هتافات منددة وغاضبة من جرائم الاحتلال.

 

المصدر : وفا 

 

 

 

 




 

 


 

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