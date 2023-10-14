تشييع جثمان الشهيد الطفل حسين موسى في بيت لقيا غرب رام الله

الوكيل الإخباري- شيع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيت لقيا غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل حسين معتز حسين موسى (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

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وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون الشوارع، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .



ووصل المشيعون إلى مسجد عمر بن الخطاب وسط البلدة، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومنه إلى المقبرة، لمواراته الثرى.



يذكر أن الشهيد موسى ارتقى، الليلة، جراء إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.



وفا