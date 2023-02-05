الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يحاصر أريحا لليوم التاسع ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

جمعية الفنادق: خروج عاملين في القطاع بسبب تخفيض بدل الخدمة

عائلة في عمان تتعرض للاختناق بسبب كيزر غاز وتفقد ابنها "التوجيهي"

هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للمواطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

يُنفذ خلال ستة أشهر.. الخصاونة يعمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية

الصين: الولايات المتحدة اتخذت رد فعل مبالغ فيه عند إسقاط المنطاد بالقوة

ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار نهاية 2022

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

اغلاق جزء من شارع شفيق ارشيدات في إربد لغايات الصيانة

الأحد، 05-02-2023 10:13 ص

تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في القدس

ظظ


الوكيل الإخباري - شيع أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فجر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى محمد علي (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة عناتا.

اضافة اعلان


 وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في مخيم شعفاط، إلى مسجد أبو عبيدة في بلدة عناتا، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.


وكانت سلطات الاحتلال، قد سلمت منتصف الليلة الماضية، جثمان الشهيد محمد علي، بعد أن اشترطت إتمام مراسم دفنه في غضون ساعتين من موعد تسليمه.


واستشهد الفتى محمد علي في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر في مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته في حينها.


وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ززززز

الاحتلال يحاصر أريحا لليوم التاسع ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي آخر جنوب بيت لحم

احتلال 1

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

1

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أخبار متعلقة
رررر

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

-1701171545

القدس: إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط

لالالالا

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

احتلال 7

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

=

الاحتلال يُمدد توقيف مقدسي ويُبعد اثنين عن البلدة القديمة

الاحتلال4

شرطة الاحتلال تعتقل طفلا مقدسيا بزعم نيته الطعن