تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد علي في القدس

الوكيل الإخباري - شيع أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فجر اليوم الأحد، جثمان الشهيد الفتى محمد علي (17 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة عناتا.

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وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في مخيم شعفاط، إلى مسجد أبو عبيدة في بلدة عناتا، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.



وكانت سلطات الاحتلال، قد سلمت منتصف الليلة الماضية، جثمان الشهيد محمد علي، بعد أن اشترطت إتمام مراسم دفنه في غضون ساعتين من موعد تسليمه.



واستشهد الفتى محمد علي في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر في مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته في حينها.



وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، 36 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة.

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