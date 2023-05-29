تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني أشرف ابراهيم في جنين

الوكيل الإخباري- شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، بمراسم عسكرية جثمان الشهيد الأسير المحرر الضابط في المخابرات الأسير المحرر أشرف محمد إبراهيم، الى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحي الشرقي في جنين.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين، باتجاه منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد المدينة، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه.



ومن ثم انطلق الموكب بمسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة وهم يرفعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني وكوفية حركة فتح باتجاه المقبرة، حيث ووري الجثمان الثرى.



وشارك في مراسم التشييع مدير جهاز المخابرات العامة العميد أحمد أبو حديد وضباط الجهاز، وأمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء الاقليم وكوادر حركة فتح، وحشد غفير من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية.

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