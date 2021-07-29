تشييع جثمان الطفل محمد العلامي في الخليل

الوكيل الإخباري - شيّع فلسطينيون في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما) الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، وسط اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في الخليل، وصولا الى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع عليه، ومن ثم حمل على الأكتاف نحو مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل البلدة حيث أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

المصدر : وفا