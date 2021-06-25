تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الوكيل الإخباري - قالت مصادر صحفية في الأراضي الفلسطينية إن جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات سيشيع بعد صلاة الجمعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق "فورية ومحايدة"، بعد وفاة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، وفق المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، الخميس.



وتوفي، الخميس، الناشط بنات بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما حملت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.



وأصدر محافظ الخليل جبرين البكري، الخميس، بيانا حول وفاة بنات، قال فيه: "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر الخميس قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء".