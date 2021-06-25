الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

وفيات الجمعة 25-6-2021

الصحة تفتح باب إعطاء اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة لأول مرة

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة

الجمعة، 25-06-2021 01:10 م

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

نزار


الوكيل الإخباري - قالت مصادر صحفية في الأراضي الفلسطينية إن جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات سيشيع بعد صلاة الجمعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق "فورية ومحايدة"، بعد وفاة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، وفق المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، الخميس.


وتوفي، الخميس، الناشط بنات بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما حملت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.


وأصدر محافظ الخليل جبرين البكري، الخميس، بيانا حول وفاة بنات، قال فيه: "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر الخميس قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلسط

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين

تسلم

'الصحة الفلسطينية' تتسلم أجهزة طبية مقدمة من الصين

حركة

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب بيت لحم

اع

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في نابلس

289461

وفاة ناشط في الخليل بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية

اقتحام

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى '

أخبار متعلقة
289461

وفاة ناشط في الخليل بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية

www

وفاة طبيبة فلسطينية بشكل مفاجئ في اعقاب عملية جراحية

Israeli Occupation forces Arrest Palestinians - (Archives)

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين وتفتش منازل في الخليل

520212513537493638924

الاحتلال يخطر بهدم عيادة صحية في الخليل

29aaaf640d6b4793587607c6755aade4

الاحتلال يعتقل طفلا من بيت أمر في الخليل

a4ef513a-2da7-4743-abeb-2510dba30d30

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويستدعي آخرين في الخليل