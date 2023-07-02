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الأحد، 02-07-2023 11:57 ص

تشييع جثمان الوزير الفلسطيني قدري أبو بكر في رام الله

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الوكيل الاخباري - بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شُيع، اليوم الأحد، ، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله.اضافة اعلان



وألقى الرئيس عباس، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان قدري أبو بكر، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور.


وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء القيادة الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وعدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.


واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل الكبير إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعُزفت موسيقى جنائزية.

 




 

 


 

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