تشييع جثمان صائب عريقات بجنازة عسكرية

الوكيل الإخباري - أنس عشا

بالتزامن مع الذكرى الـ "16" لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، شهدت فلسطين الجنازة الرسمية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والذي توفي بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن عمر ناهز الـ "65" عاماً.

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ونقل جثمان عريقات للرئاسة الفلسطينية واستقبله صف حرس الشرف، قبل أن يودعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويضع أكليلاً من الزهور له، وليتم نقله ودفنه بمدينة أريحا التي سكنها حتى إصابته بالفيروس التاجي.





وكانت الرئاسة الفلسطينية قد قررت تنكيس الاعلام وإعلان حالة الحداد لـ "3" أيام، فيما وصفه عباس بالأخ والصديق الذي ستشكل وفاته خسارة كبيرة لفلسطين وشعبها، كما قالت الرئاسة في بيان النعي بأنه رجل أمضى حياته مناضلا ومفاوضا صلبا دفاعا عن فلسطين وقضيتها وقرارها الوطني المستقل.







