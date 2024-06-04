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الثلاثاء، 04-06-2024 01:35 م

تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية حول التطورات بغزة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سبباً كافياً للتوصل إلى اتفاق.

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وأضاف: "المبادئ الواردة بخطاب بايدن توفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة وستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين وتجمع مطالب جميع الأطراف".


وأكد أنه لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يحتاج إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح.


وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة من جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.


ولفت إلى أن الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

 




 

 


 

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