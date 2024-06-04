تصريح صادر عن حركة حماس بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لا يمكن أن توافق على اتفاق مع إسرائيل "لا يضمن ولا يؤكّد وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل جادة وحقيقية".

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وأكد حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت، "أبلغنا موقفنا للوسطاء.. أنَّه ما لم يكن هناك موقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لوقف إطلاق النار الدائم... والانسحاب الشامل من قطاع غزَّة - وهذا هو ما يمكن أن يفتح الباب واسعا لإتمام الاتفاق - وإلا فإنَّنا لا يمكن أن نوافق على اتفاق لا يؤمّن ولا يضمن ولا يؤكّد وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل جادة وحقيقية".



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عرض يوم الجمعة الماضي، ما قال إنه مقترح إسرائيلي لإنهاء الحرب على ثلاث مراحل، تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وإطلاق المحتجزين وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق عملية واسعة لإعادة إعمار القطاع المدمر.