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الإثنين، 01-07-2024 11:56 م

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تبذل جهودا حثيثة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبول مقترح الرئيس جو بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة.

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وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أن الولايات المتحدة الأميركية تصر على تغيير كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي المقدم إلى حماس من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.


وقد أوضح بلينكن -في مؤتمر بمعهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن– أن الإدارة الأميركية تعمل مع حلفائها العرب لوضع خطة مستقبل غزة، مؤكدا أن هناك 3 أمور لن تقبل بها الولايات المتحدة في غزة بعد الحرب وهي الاحتلال الإسرائيلي أو عودة حماس للسلطة أو الفراغ والفوضى.


وأردف قائلا "نواصل العمل مع مصر وقطر للضغط على حماس وسد الفجوات بشأن مقترح وقف إطلاق النار، ولكن يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".


كما أكد أن الجهود مركزة الآن لكي لا تنتقل الحرب في غزة لحرب في شمال إسرائيل، وأن جميع الأطراف لا ترغب في حرب كهذه.

 




 

 


 

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