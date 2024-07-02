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الثلاثاء، 02-07-2024 10:58 م

تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه أن من يقرر مستقبل غزة بعد الحرب هو الشعب الفلسطيني.

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وقال طه إن المواقف الأميركية منحازة للاحتلال منذ اليوم الأول ووفرت غطاء مستمرا له، مؤكدا أن من يقرر مستقبل غزة بعد الحرب هو الشعب الفلسطيني وليس تل أبيب وواشنطن.

 

وأضاف أن جهود الوسطاء مستمرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.


وأشار طه إلى أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال وعليه أن يلتزم بالقرارات الدولية ووقف عدوانه.


وتابع: على الإدارة الأميركية الضغط على حكومة نتنياهو لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

 




 

 


 

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