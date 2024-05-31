تطورات الهدنة في غزة وجهود التوصل لصفقة تبادل للأسرى

الوكيل الإخباري - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه "من المقرر أن يحث الرئيس جو بايدن في خطاب اليوم الجمعة إسرائيل وحركة حماس على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

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وأكد الموقع أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، تواصلوا مؤخرا مع الوسطاء بمصر وقطر والمسؤولين الإسرائيليين لاستئناف المفاوضات.



وأضاف أن سوليفان سيجتمع مع دبلوماسيين من 17 دولة لديها أسرى محتجزون في غزة لحشد ضغط دولي لصالح صفقة تسمح بإطلاق سراحهم.



وبحسب أكسيوس، فقد أبلغت الإدارة الأميركية إسرائيل مسبقا بكلمة بايدن، وأن مسؤوليها طلبوا أن يتضمن خطابه رسائل محددة.