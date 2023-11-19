تطورات اليوم الـ44 من طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة

الوكيل الإخباري - دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الـ 44، والتي جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.



واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 12.300 شهيداً، بينهم 5000 طفل و3300 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى 30.000 مصاباً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



ومع استمرار عدوان الاحتلال، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو لانقطاع الوقود.



وتالياً أبرز التطورات على الأحداث:

اضافة اعلان

اشتباكات ضارية شمال غرب مخيم جباليا



مدفعية الاحتلال تواصل إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا



طيران الاحتلال ينفذ حزام ناري في مخيم جباليا



الاحتلال يفجر صرح الشهداء في مخيم بلاطة شرق نابلس



قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا في مدينة رام الله



استمرار عملية تجريف وتدمير الشوارع في مدينة جنين



15 شهيداً بمخيم النصيرات وخان يونس في غزة



استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

