الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي

الجامعة الهاشمية تتقدم 91 مركزا في تصنيف الويبومتريكس

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

الخميس، 02-02-2023 12:02 م

تعديل تسعيرة النقل العام في فلسطين

زززز


الوكيل الإخباري - قررت وزارة النقل والمواصلات في فلسطين، اليوم الخميس، تعديل تسعيرة النقل العام اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التعديل يأتي نظراً لما يعانيه قطاع النقل والمواصلات في فلسطين نتيجة الارتفاعات العالمية على مدخلات عمل المركبات، ولإنصاف العاملين في قطاع النقل والمواصلات وحماية المواطن الفلسطيني من أي استغلال.


وأشارت إلى أن التعديل جاء على النحو التالي:
١- زيادة بمقدار نصف شيقل على تعرفة النقل الأقل من خمسة شواقل.
٢- زيادة بمقدار شيقل واحد على تعرفة النقل من خمسة شواقل وأقل من 10 شواقل.


٣- زيادة شيقل ونصف على تعرفة النقل من 10 شواقل وأقل من 15 شيقلا.
٤- زيادة بمقدار شيقلين على تعرفة النقل من 15 شيقلا فما فوق.
ونوهت الوزارة إلى أنه في حال مخالفة أي من العاملين في قطاع النقل العام للتسعيرة الجديدة يتم الاتصال على الرقم 150 أو التواصل مع وحدة الشكاوى على موقع الوزارة الالكتروني.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ووووووووووووووووووووووووووووووووو

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

اسعاف فف

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

اقصى 4

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

هدم2

الاحتلال يهدم منزلين في قرية دوما جنوب نابلس

احتلال 6

الاحتلال يعتقل خمسة شبان ويقتحم مسجدا في البيرة

احتلال 10

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
1675169510111

الخارجية الفلسطينية تدين قوانين الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى

Untitled.png-a91db5a6-1d40-456c-963f-f36ee47d082e

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10

120232813321343549570

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الصحفيين في نابلس

تتت

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

فلسطيــــــــــــــــــــــــــــــن

موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

thumbs_b_c_af756737ef88820a82dcb79c62f65bcf

الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء جنين