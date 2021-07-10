تعديل قانون التقاعد الفلسطيني العام اعتبارا من مطلع أيلول

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة التقاعد في فلسطين ماجد الحلو عن بدء تطبيق تعديل قانون التقاعد في البلاد العام اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، ليصبح 80% لجميع الموظفين العموميين والمؤسسات التي خضعت لنظام الهيئة.

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وأضاف الحلو خلال تصريحات صحافية ، اليوم السبت، ان القانون الذي سيطبق في الاول من ايلول هو الأفضل، وسينهي أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ كافة حقوق الموظفين الخاضعين لها، كما انه سيحتسب التقاعد على المعادلتين القديمة والجديدة.



وأوضح أن كل الخاضعين لأنظمة التقاعد السابقة أصبحوا فوق سن الستين؛ وبالتالي لا يوجد أي موظف خاضع لأي نظام تقاعدي آخر إلا التقاعد العام الفلسطيني سواء عسكري او مدني، منوها إلى أن الهيئة ستشرح خلال الفترة المقبلة كافة بنود القانون الذي يضمن حياة كريمة وآليات حفظ كافة حقوق المتقاعدين في أي وقت وأي سبب من أسباب نهاية الخدمة.

المصدر : وفا