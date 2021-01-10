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الأحد، 10-01-2021 12:44 م

لـ48 ساعة بسبب "كورونا"

تعليق الدوام بدائرة الأملاك والمساحة في قلقيلية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ قلقيلية في فلسطين، رافع رواجبة، اليوم الأحد، إغلاق مكتب دائرة أملاك الدولة والمساحة ومديرية "الطابو" لمدة 48 ساعة، بسبب فيروس "كورونا".

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وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يأتي لمتابعة الحالة الوبائية في الدائرة، بعد إصابة أحد موظفيها بالفيروس.

 

المصدر : وفا

 

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