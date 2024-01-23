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الأونروا: 750 ألفا في غزة يواجهون جوعا كارثيا

الثلاثاء، 23-01-2024 10:34 ص

تفاصيل الضربة الموجعة التي تعرض لها جيش الاحتلال جنوب غزة صباحا

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الوكيل الاخباري - نشر موقع Ynet الإسرائيلي التفاصيل الأولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، والتي قتل فيها 21 جنديا احتياطيا إسرائيليا دفعة واحدة.

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وأفاد بأن "التفاصيل الأولية لكارثة جنوب قطاع غزة التي قتلت عشرة جنود الإسرائيليين الاحتياطيين، تشير إلى أن قوة مشتركة من المشاة والهندسة والمدرعات من الكتيبة الاحتياطية 8208، وصلوا صباح أمس إلى غزة.


وذكر أنه في إطار العملية، عثر جيش الاحتلال على مجموعة من عشرة مباني مكونة من طابقين، على بعد حوالي 600 متر من السياج الحدودي، من جهة غزة. 


وبدأ الجيش بمساعدة سرية هندسية بمحاصرة الأبنية تمهيدا لتفجيرها، فيما قامت قوات المدرعات والمشاة بتأمين النشاط.


وقال إنه "في حوالي الساعة 16:00، اقترب مقاوم واحد على الأقل من النقطة، وأطلق صاروخ آر بي جي على الدبابة التي أمنت العملية، مما أدى إلى مقتل مقاتلين وإصابة اثنين آخرين. وفي الوقت نفسه، أطلق صاروخ آخر مضاد للدبابات على مجمع من منزلين متجاورين كان يقيم فيه العشرات من جنود الاحتلال كجزء من العملية. 


وبحسب التقديرات الأولية، أدى انفجار صاروخي في المبنى إلى تفجير العديد من الألغام التابعة للقوة وتسبب في انهيار المجمع المكون من مبنيين بالكامل".


وأشار إلى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى مكان الحادث عقب الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث، أحدهم في حالة خطيرة".


 




 

 


 

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