تفاصيل "الهدنة التكتيكية" في غزة

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الأحد، 16-06-2024 10:11 ص

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه سيطبق "توقفا وتكتيكيا للأنشطة العسكرية" في مناطق بقطاع غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

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وأضاف الجيش أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش إلى 16:00 بتوقيت غرينتش يوميا (بين الساعتين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت الفلسطيني) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.


وأضاف أن هذا القرار سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

وقال المصدر ذاته إن القرار يأتي بعد محادثات إضافية جرت السبت مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية.


 




 

 


 

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