تفاصيل جديدة حول مقتل شيرين أبو عاقلة .. القاتل لا يعرف أنه أطلق النار عليها

الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاحد، معلومات تنشر لأول مرة عن المتهم بجريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، موضحة أنه جندي أطلق النار على بعد حوالي 190 متراً وكان جالساً في سيارة " جيب " مسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية.



وبينت الصحيفة نقلا مسؤول، أن الجندي المتهم باغتيال شيرين أبو عاقلة قال في استجوابه إنه لم يرها، ولا يعرف أنه أطلق النار عليها.



وبين أنه كان لدى الجنود مجال رؤية واضح، قائلا :" ربما ارتطمت رصاصة بأرض أو حائط وأصابت الصحفية أبو عاقلة".



واتهمت كل من السلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة الاحتلال بتعمُّد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها، بينما كانت تمارس عملها.

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