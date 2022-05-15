الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الضمان تطلق حسابها على تيك توك

تفاصيل جديدة حول مقتل شيرين أبو عاقلة .. القاتل لا يعرف أنه أطلق النار عليها

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

الغذاء والدواء: سحب منتج كريم تجميلي من السوق لاحتوائه على الزئبق

انفجار سيارة مفخخة في اليمن- صور

الكهرباء الوطنية: الكتلة الحارة رفعت الأحمال الكهربائية 15%

اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي

الحبس 3 أشهر لشخص اختلق خبر بيع لحوم حمير للأردنيين

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

الأحد، 15-05-2022 02:40 م

تفاصيل جديدة حول مقتل شيرين أبو عاقلة .. القاتل لا يعرف أنه أطلق النار عليها

ققب


الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاحد، معلومات تنشر لأول مرة عن المتهم بجريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، موضحة أنه جندي أطلق النار على بعد حوالي 190 متراً وكان جالساً في سيارة " جيب " مسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية.

وبينت الصحيفة نقلا مسؤول، أن الجندي المتهم باغتيال شيرين أبو عاقلة قال في استجوابه إنه لم يرها، ولا يعرف أنه أطلق النار عليها.

وبين أنه كان لدى الجنود مجال رؤية واضح، قائلا :" ربما ارتطمت رصاصة بأرض أو حائط وأصابت الصحفية أبو عاقلة".

واتهمت كل من السلطة الفلسطينية وشبكة الجزيرة الاحتلال بتعمُّد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها، بينما كانت تمارس عملها. 

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
jZrN5

مستوطن يختطف فتى من عوريف جنوب نابلس

1239980169

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

tql-flstynyyn2_201906

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

802ce35c-b570-4359-bea1-fbabbe24dfd7

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

دخان

إصابات بالاختناق خلال اقتحام مستوطنين سلفيت

ضرب

الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة من بيت لحم

أخبار متعلقة
f88a0ce4-082c-445d-9c0a-655aec84c73e

كشف نتائج التحقيقات الأولية بجريمة "إعدام" شيرين أبو عاقلة

main_image627e3c7b78937

الاحتلال يمنع مرافقة جثمان شيرين أبو عاقلة

ررر

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

image (4)

الاحتلال يمنع تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة في القدس

image (1)

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

elaosboa15986

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها