تفاصيل مؤثرة يرويها والد الأسير أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية

الوكيل الإخباري- ذكر والد الأسير أيهم كممجي أحد أبطال "نفق الحرية" في سجن "جلبوع"، ظروف إعادة اعتقال نجله ومناضل انفيعات فجر الأحد، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل مخيم جنين.



وقال والد الأسير، إن "أيهم اتصل بي في حدود الساعة 1:45 فجرًا، وأبلغني بقرار تسليم نفسه لقوات الاحتلال حرصًا على سلامة البيت الذي تواجد به".



وأضاف أن "أيهم استطاع الوصول إلى جنين رغم كل التعزيزات والتكنولوجيا التي يمتلكها الاحتلال".

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وتابع قوله: "أنا كنت مطمئن أن أيهم وصل إلى الأمان لكن تفاجأت جدًا بوصول جيش الاحتلال له".



وأكمل حديثه بالقول: "الحمد لله أن أيهم عاش أسبوعين كاملين خارج أسوار السجن وسوف أعيش لأرى أيهم وهو متزوج وأرى أبناءه".



يذكر أن جيش الاحتلال تمكن فجر اليوم، من إعادة اعتقال الأسيرين كممجي ومناضل نفيعات بعد اقتحامها مخيم جنين، لتعلن بذلك اكتمال عملية إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع.

المصدر: خبر







