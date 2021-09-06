تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - استدعى جيش الاحتلال 4 سرايا من الجنود والوحدات الخاصة للمساعدة في ملاحقة الأسرى الفلسطينيين، الذين فروا من سجن "جلبوع" فجر اليوم الاثنين.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل على تعزيز قواته في منطقة معبر الجلمة، ويجري نشر العديد من نقاط التفتيش في جميع أنحاء منطقة جنين، كما تقوم قوات كبيرة من الجيش والشرطة وشرطة حرس الحدود بعمليات تفتيش بمساعدة طائرات من الجو لتحديد مكان السجناء الأسرى الستة الذي فروا فجر اليوم من سجن "جلبوع".

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بالتزامن مع ذلك كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل فرار الأسرى الفلسطينيين من السجن، ووصفت الحادث بالخطير.



وقالت إنه وقع في الجناح رقم 2 الذي يقع قرب سياج السجن، حيث لاحظ عناصر مصلحة السجون فقدان عدد من الأسرى في الساعة الواحدة ليلا.



وأوضحت أنهم اكتشفوا بعد ساعة من فقدان الأسرى، النفق الذي استمر حفره سنوات، والذي تمكنوا من خلاله من الفرار، مضيفة أن سيارات انتظرت الأسرى قريبا من السجن لنقلهم بعيدا عن المنطقة.



بدروه أكد رئيس وزراء الاحتلال ، نفتالي بينيت، صباح اليوم، خلال حديثه مع وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، أن "هذا حدث خطير، ويلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".



المصدر : روسيا اليوم