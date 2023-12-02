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تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

السبت، 02-12-2023 03:08 م

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

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الوكيل الإخباري- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهيدًا، مؤكداً أن 70% منهم من النساء والاطفال .

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واضاف ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف 130 مؤسسة صحية، مما أدى إلى خروج 20 مستشفى عن الخدمة، مما يفاقم من تحديات تقديم الرعاية الطبية مؤكدا ان المستشفيات في غزة فقدت القدرة على استيعاب الجرحى، مما أدى إلى معالجة المئات على الأرض، وسط نقص حاد في الخدمات الطبية.

واشار الى  استشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، واعتقال الاحتلال لـ  31 من الكوادر الصحية واستجوابهم بوحشية مما يؤثر بشكل كبير بالقدرة على تقديم الخدمات الصحية.


واكد ارتفاع عدد المصابين إلى 40652، مع تفاوت في خطورة جراحهم قائلا:" الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا ، و يفرض قيودًا على دخول المساعدات والوقود إلى المستشفيات حتى خلال فترات الهدنة "


واختتم ان أكثر من 800 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يعيشون في ظروف صعبة بلا طعام ودواء.


 




 

 


 

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