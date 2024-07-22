تقديرات بمقتلهم برصاص الاحتلال .. إسرائيل تعلن مقتل رهينتين في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل رهينتين محتجزتين في قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناءً على معلومات استخباراتية.



وذكر البيان أن الرهينتين القتيلتين هما أليكس دانزيغ وغاييف بوخستاب، مشيراً إلى أن جثتيهما لدى حماس.



وجاء قرار تحديد مقتلهما بناءً على معلومات استخباراتية، وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأمن والشرطة الإسرائيلية.



وقال الجيش إنه "يجري التحقيق في ملابسات مقتلهما في أسر حماس من قبل كافة الجهات المعنية".



وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة من الأساليب من أجل جمع المعلومات حول عمليات الاختطاف والمختطفين في قطاع غزة".

من جهتها ، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن المحتجزين الذين أعلن عن مقتلهما في غزة قتلا بعملية للجيش في خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع هذا العام.



ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي متبقي في قطاع غزة، بين أحياء وجثث، وفقًا لتقديرات إسرائيلية.











