الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابتان بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الإثنين، 22-07-2024 01:45 م

تقديرات بمقتلهم برصاص الاحتلال .. إسرائيل تعلن مقتل رهينتين في غزة

111


الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل رهينتين محتجزتين في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال الجيش في بيان إنه أبلغ عائلتي الرهينتين عن مقتلهما، بناءً على معلومات استخباراتية.


وذكر البيان أن الرهينتين القتيلتين هما أليكس دانزيغ وغاييف بوخستاب، مشيراً إلى أن جثتيهما لدى حماس.


وجاء قرار تحديد مقتلهما بناءً على معلومات استخباراتية، وتمت المصادقة عليه من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأمن والشرطة الإسرائيلية.


وقال الجيش إنه "يجري التحقيق في ملابسات مقتلهما في أسر حماس من قبل كافة الجهات المعنية".


وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي بمجموعة واسعة من الأساليب من أجل جمع المعلومات حول عمليات الاختطاف والمختطفين في قطاع غزة".

 

من جهتها ، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن المحتجزين الذين أعلن عن مقتلهما في غزة قتلا بعملية للجيش في خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع هذا العام.

ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي متبقي في قطاع غزة، بين أحياء وجثث، وفقًا لتقديرات إسرائيلية.







 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image669e47cee313b

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

.........................

مدير المستشفيات الميدانية بغزة: لم نتلق مستلزمات طبية منذ أشهر

-508772770

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

-505957139

زوارق الاحتلال تطلق النار بكثافة جنوب غرب غزة

4_news_1721643146

القسام: قصفنا مقر الاحتلال في محور نتساريم

111-107 (1)

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أخبار متعلقة
رفح.jpg-86a7a0b5-dcc4-4d54-88e4-4b9a308705cf

قصف إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج

الشهداء-الصحفيين

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 159

جيش-احتلال

الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين في الشجاعية

88

4021 عسكريا إسرائيليا مصابا منذ بدء الحرب

000_347V6EW

الاحتلال ينفذ هجمات واسعة شمال غزة

جيش الاحت

عشرات الجنود الإسرائيليين يرفضون العودة لغزة