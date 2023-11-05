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ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

الأحد، 05-11-2023 08:52 ص

تقرير أممي : استشهاد 5143 طفلاً في في غزة والضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير أممي أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلاً شهيدا منذ السابع من الشهر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية.

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ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة الى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض.


وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية بلغ 43 طفلا .


وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 136 شهيدا بالإضافة الى 2300 جريح، من بينهم 241 طفلا، إضافة الى إصابة 62 بجروح من قبل المستوطنين الذين تدعمهم قوات الاحتلال.


وبالنسبة للنازحين، زاد عددهم في غزة عن مليون ونصف المليون، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 905 أشخاص منهم 356 طفلا.


كما تم تهجير 120 فلسطينيًا إضافيًا، من بينهم 55 طفلًا، في المنطقة (ج) والقدس المحتلة.

 




 

 


 

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