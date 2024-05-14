تل ابيب .. حريق مستودع داخل قاعدة "تل هشومير" ومروحية اسرائيلية تنقل جرحى

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة إسرائيل اليوم أن حريقا اندلع في مستودع داخل قاعدة تل هشومير شمالي تل أبيب وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخماده.
وبوقت مسبق من اليوم ، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحية هبطت في مستشفى بلينسون في تل ابيب وعلى متنها قتيل ومصابون بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة.
مصادر عبرية: بعد سماع صوت انـ..فجار في خيمة يوجد بها معدات عسكرية ... حريق كبير في قاعدة عسكرية في اور يهودا في شمال "تل أبيب" بالداخل المـ..حتل pic.twitter.com/UhSQCKlecJ— القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 14, 2024
مصادر صحفية عبرية: نقل جنود مصابين إلى مستشفى "بيلينسون" في "تل أبيب" pic.twitter.com/eAanhGeUm8— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2024