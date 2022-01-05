الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 02:41 م

توتر شديد يسود سجن عسقلان التابع للاحتلال الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري-أفاد نادي الأسير بأن معلومات ترد تباعًا عن تدهور خطير جدًا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، والتي تؤكد أنّه يتفاقم بشكلٍ متسارع. وهو بغيبوبة منذ الأمس، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين.

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وأوضح نادي الأسير في بيان، أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن "عسقلان" بعد أن أبلغت إدارة السجن الأسرى بشكل واضح بمعلومات خطيرة عن الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد.

 

وفا

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