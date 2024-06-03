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الإثنين، 03-06-2024 01:47 م

توغل آليات الاحتلال شرق خان يونس وحي الشجاعية

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الوكيل الإخباري- توغلت آليات الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، بشكل محدود شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وعلى الأطراف الشرقية لحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف ومتقطع في المنطقتين.

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وأفادت مصادر ، بأن آليات الاحتلال تقدمت باتجاه بلدتي عبسان الجديدة والزنة شرق خان يونس، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف يستهدف البلدتين.
وأضافت أن مئات الفلسطينيين نزحوا من المناطق القريبة من مواقع التوغل بسبب القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف.


وفي مدينة غزة، توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود شرق حي الشجاعية شرق المدينة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيرة تجاه كل ما يتحرك في المنطقة.

 

وفا


 




 

 


 

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