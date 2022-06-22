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الأربعاء، 22-06-2022 03:11 م

توغل عدة آليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح

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الوكيل الإخباري-  توغلت عدة آليات وجرافات ودبابات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، جنوب شرق قطاع غزة وسط إطلاق للنار والغاز.

وأفاد مصدر في فلسطين بأن أكثر من ست آليات وجرافات ودبابات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق رفح منطلقة من موقع "صوفا العسكري"، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية، وأطلقت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام المتواجدين في أراضيهم.

وقال، إن التوغل الإسرائيلي أجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم حفاظا على سلامتهم وخوفا من اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال التي تتعمد دائما اعتقال المزارعين في تلك المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

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