توقعات جيش الاحتلال حول مكان الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

الوكيل الاخباري- ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المنظمة الأمنية تقدّر أن اعتقال أربعة من أسرى سجن جلبوع لن يؤدي إلى الكشف عن موقع الاثنين الآخرين.



وأفادت، بأن التحقيق مع الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم، كشف أنه بعد انفصالهم انقطع الاتصال ببعضهم، مشيرة إلى أنه لم يكن لديهم أي وسيلة للتواصل مع بعضهم البعض.



وتابعت: "على الأرجح هم لا يعرفون مكان بعضهم البعض".

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وبدورها، تواصل قوات الاحتلال، عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين، الفارين من سجن "جلبوع"، فجر الإثنين الماضي، عقب اعتقال الأسرى الأربعة الآخرين، نهاية الأسبوع الماضي.



ووفقًا لتقديرات الاحتلال، فإن الأسيرين الطليقين، مناضل يعقوب انفيعات وأيهم نايف كممجي، لا يتواجدان معا وإنما افترقا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.



وتتركز عمليات البحث عن الأسيرين في منطقتي مدينتي يوكنعام وجنين.

المصدر: خبر

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