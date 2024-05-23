ثاني دولة تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الناطق باسم الحكومة الألمانية أنه لو تم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن ألمانيا ستكون مجبرة على اعتقاله لأن ألمانيا ملتزمة بالقانون وتحترم محكمة العدل الدولية.

اضافة اعلان



وكانت قد أعلنت النرويج الثلاثاء استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال صدور مذكرة دولية بهذا الشأن، وصرح وزير خارجية النرويج إسبن إيدي: "نحن ملزمون بإعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية".

جاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن الاثنين.







