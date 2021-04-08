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الخميس، 08-04-2021 10:28 ص

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ20 في الأسر

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الخميس، عامهم الـ20 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات صحافية ، أن الأسرى هم: حسان راتب يونس عويس من مخيم جنين، وهو شقيق الأسير عبد الكريم عويس المحكوم مدى الحياة، ومهند خالد ابراهيم شيخ إبراهيم من بلدة كفر راعي وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، وفادي محمد يوسف أبو علي من بلدة سيلة الظهر وهو محكوم 20 عاماً.

 

المصدر : وفا 

 

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