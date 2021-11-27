السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

8.83% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

لجنة الاوبئة توضح حول أعراض متحور كورونا الجديد

قطر: ابقاء الاردن ضمن الدول الخضراء فيما يتعلق بالحجر والفحص

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

حداد: 38 الف زائر لمهرجان الزيتون في أول يومين

فلسطين: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 27-11-2021 12:55 م

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

64388abec7c75f0331f40e16d3949bec


الوكيل الإخباري-يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 103 أيام.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم السبت، أن الأسير أبو هواش (39 عاما) من الخليل، يواجه أوضاعا صحية خطيرة في سجن "عيادة الرملة"، ورغم وضعه الصحيّ الخطير، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".


وأشار إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" أرجأت مؤخرًا جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة أشهر، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، ولم تُحدد بعد موعد للجلسة القادمة.


والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.


كما يواصل الأسير لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا شمال طولكرم إضرابه عن الطعام منذ 48 يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد تدهور وضعه الصحيّ.


وأوضح نادي الأسير، أن الأشقر واجه خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات، الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.


كما تعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.


فيما يواصل الأسير نضال بلوط (27 عامًا) من بني نعيم بالخليل إضرابه عن الطعام منذ 30 يوما في زنازين سجن "عوفر"، حيث تعرض لتحقيقٍ قاس وطويل منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال الإضراب أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا.


وأبلغ الأسير بلوط محاميه أنه مضرب منذ اعتقاله، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لطفلين، وتعرض للاعتقال سابقا مرتين وكانت أحكام.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0RluQ

الاحتلال يستدعي شابا من سلوان ويمدد اعتقال آخر

61825630b793d

25 مستوطنا يؤدون طقوسا تلمودية عند باب الأسباط

غزة بحر

غزة: الاحتلال يعتقل 5 صيادين ويحتجز قاربهم

09153426672842959801887613322417

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3

thumb

الأسير محمد العارضة يعاني ظروفاً قاسية وإهمالا متعمدا لوضعه الصحي

thumb (8)

أبو هواش والأشقر يواصلان معركة الإضراب عن الطعام

أخبار متعلقة
z4Q3w

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

image_750x_6195fe6f8b3cc

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

sa2Up

خمسة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطّعام

LUmtn

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بظروف صحية خطيرة

Y7rx9

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

a83f601d-161b-4a0d-8b53-709f89a054e0

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية