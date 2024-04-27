ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الفلسطينيين قرب ‫وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 34388، والاصابات إلى 77437.



وفي السياق، حذرت مصادر طبية من انتشار العديد من الأمراض، والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع، وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الامر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.







