السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

في ظل منع إسرائيل دخول مادة الكلور .. صحة غزة تحذر من مياه الشرب غير الآمنة

صحيفة عالمية تكشف خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

ورشة عمل لبحث تحديات التسويق الزراعي وسبل مواجهتها

قصف متبادل بين حزب الله واسرائيل

أمين عمان: التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 15 آيار

السبت، 27-04-2024 02:27 م

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

111


الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الفلسطينيين قرب ‫وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 34388، والاصابات إلى 77437.


وفي السياق، حذرت مصادر طبية من انتشار العديد من الأمراض، والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع، وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الامر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

صحيفة عالمية تكشف خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

لقطة-شاشة-2024-01-24-114342-1706089443

الاحتلال يعتقل شابا من عقابا على حاجز عسكري

file

استشهاد المصور الصحفي إبراهيم الغرباوي بقصف الاحتلال على غزة

5-copy-3-660x330

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 8480 شخصا

شهداء

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491

٥

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

أخبار متعلقة
slylqbblQXICRCCNvpCOFEOpVQcHREf1Dxx9woq0

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار "شهداء الأقصى"

QqtW5pEJv8CyjIi9vn5CoBGELUnfbxJIIHHe5D5V

الاحتلال يعلن إصابة 4 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

شهداء ورجحى.jpg-1b9d5310-e7d7-4fec-af00-f3579259b143

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

lvl220240329114515335

إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي

320242714416626857881

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

WhatsApp Image 2024-03-28 at 6.52.28 PM

تصريح جديد حول مجزرة كبرى ارتكبها الاحتلال بحق نازحين بمجمع الشفاء في غزة