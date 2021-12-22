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الأربعاء، 22-12-2021 12:09 م

ثلاث أسيرات فلسطينيات يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام

سجن


الوكيل الإخباري - قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن ثلاث أسيرات فلسطينيات معزولات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بدأن اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل.

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وأكد المكتب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير، والأسيرة شروق دويات في زنازين سجن "الدامون" الاسرائيلي، موضحا أن إدارة سجون الاحتلال حولت قسم الأسيرات في سجن الدامون إلى قسم للعزل، ومنعت الأسيرات من الخروج إلى الساحة.


ونقل المكتب عن الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال مطالبتهن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهن والاعتداء عليهن من قبل ادارة ومصلحة سجون الاحتلال.


وعلى صعيد متصل، أصيب فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم.


وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، إن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، أطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز السامة، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين نقلوا على إثرها الى احدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج. الى ذلك ، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة طالت ثمانية عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

 

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وجنين ورام الله والبيرة وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤلاء الفلسطينيين.

 

بترا


 




 

 


 

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