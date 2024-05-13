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الإثنين، 13-05-2024 08:44 ص

جامعة أميركية جديدة ترضخ لمطالب الطلبة وتعلن مراجعة مسألة سحب الاستثمارات من إسرائيل

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الوكيل الإخباري- علق طلاب جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأميركية، احتجاجاتهم في ساحة الجامعة للمطالبة بسحب استثمارات "المال الوقفي الجامعي" في الاحتلال، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، بمراجعة مسألة سحب الاستثمارات الرئيسية من الاحتلال.

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وقالت الجامعة "إنها ستسرع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة".


كما يواصل الطلاب احتجاجاتهم في أكثر من 100 جامعة ومعهد في معظم الولايات المتحدة الأميركية، لمطالبة بوقف الاستثمارات والتعاون الأكاديمي والبحثي مع الاحتلال، واستغل الطلاب موسم حفلات التخرج في الجامعات الأميركية في تنظيم انسحابات احتجاجية أثناء الكلمات الرسمية، ورفع العلم الفلسطيني أثناء استلام الشهادات كما حصل في جامعة شيكاغو، إضافة إلى رفع يافطات تطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني وإيقاف الإبادة الجماعية كما حصل في جامعة "نورث ويسترن".

وفا


 




 

 


 

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