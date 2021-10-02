جدارية في أم الفحم تثير غضب الاحتلال

الوكيل الاخباري - تزينت جدران أحد الشوارع المركزية في مدينة أم الفحم المحتلة داخل أراضي عام 48، بجدارية لأربعة من شهداء المدينة نفذ ثلاثة منهم عملية فدائية في القدس المحتلة عام 2017 وقتل خلالها جنديين من قوات الاحتلال.



وحملت الجدارية صور الشهداء محمد أحمد محمد جبارين، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين ومحمد أحمد مفضل جبارين إضافة الى الشهيد محمود كيوان الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال الهبة الأخيرة في الداخل المحتل.

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