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الإثنين، 03-01-2022 03:28 م

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في أراضي كفر الديك

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الوكيل الإخباري-واصلت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، أعمال التجريف لمئات الدونمات في أراضي مواطني بلدة كفر الديك لصالح مستوطنة "عالي زهاف" المقامة على أراضي الفلسطينيين.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي، إن جرافات الاحتلال تواصل منذ عدة أيام أعمال تجريف لمساحات واسعة من أراضي بلدة كفر الديك تقدر بأكثر من 250 دونما في مناطق خلة القمح، وعراق السوكية، والقرينة، ومذبح الثور، وخانق عودة شمال البلدة، في إطار توسعة مستوطنة "عالي زهاف" على حساب أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

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