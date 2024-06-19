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الأربعاء، 19-06-2024 08:43 م

جلسة إحاطة لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم إسرائيل في غزة

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الوكيل الاخباري -  عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء جلسة إحاطة قدمتها رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، نافي بيليه بشأن تقرير للجنة المتعلق بجرائم اسرائيل في غزة.

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وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2021.


وشددت نافي بيليه في احاطتها أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان على أهمية دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره الأسبوع الماضي الداعي لوقف فوري وكامل لإطلاق النار.

 

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