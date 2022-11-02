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الأربعاء، 02-11-2022 04:02 م

جماهير أريحا تجدد دعمها للأسرى

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الوكيل الإخباري-جددت جماهير محافظة أريحا والأغوار، دعمها للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، من خلال وقفة إسناد حاشدة نظمت أمام مقر الصليب الاحمر الدولي وسط المدينة، اليوم الأربعاء.

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وشارك بالوقفة: عضو المجلس الثوري لحركة فتح صائب نظيف، ورئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ورئيس هيئة شؤون الاسرى بالمحافظة محمد جلايطة، ورئيس نادي الاسير عيد براهمة، ومسؤولو الأجهزة الأمنية والشرطية، وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية، وفصائل منظمة التحرير وأهالي الاسرى.


وشدد المتحدثون بالوقفة على أولوية قضية الأسرى وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأكدوا أن الأسرى الفلسطينيين هم عنوان من عناوين نضالنا الوطني لنيل حقوقنا وتجسيد الاستقلال والخلاص من الاحتلال، واضافوا "ونحن هنا اليوم لنوصل رسالة لكل العالم انه آن الاوان لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإنهاء معاناة الاسرى الابطال في السجون الاسرائيلية."

 

وفا

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